Жители воронежского села задыхаются из-за транзита большегрузов с щебнем

Жители воронежского села Кривоборье пожаловались в соцсетях на бездействие местной администрации в ответ на их обращения. Уже на протяжении восьми лет через населенный пункт из-за отсутствия объездной дороги транзитом с местного карьера идут груженые щебнем фуры. Грузовики не оборудованы защитными тентами и рассыпают по дороге часть своего груза, загрязняя дорогу и обочины. Кроме того, местные жители вынуждены постоянно дышать пылью и выхлопными газами от потока машин. Многие водители не соблюдают скоростной режим и тем самым создают дополнительную угрозу для жителей Кривоборья.