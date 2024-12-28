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Жители воронежского села задыхаются из-за транзита большегрузов с щебнем

Глава СК поручил провести проверку.

Жители воронежского села Кривоборье пожаловались в соцсетях на бездействие местной администрации в ответ на их обращения. Уже на протяжении восьми лет через населенный пункт из-за отсутствия объездной дороги транзитом с местного карьера идут груженые щебнем фуры. Грузовики не оборудованы защитными тентами и рассыпают по дороге часть своего груза, загрязняя дорогу и обочины. Кроме того, местные жители вынуждены постоянно дышать пылью и выхлопными газами от потока машин. Многие водители не соблюдают скоростной режим и тем самым создают дополнительную угрозу для жителей Кривоборья.

Обращения селян в администрацию с просьбами построить объезд результатов не принесли.

После публикации этих сообщений в соцсетях ситуацией заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин, который поручил провести процессуальную проверку и доложить о ее результатах ему лично.