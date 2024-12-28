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В Крыму запрещены салюты и фейерверки: какие грозят штрафы

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. Запрет на запуск салютов и фейерверков продолжает действовать в Крыму, нарушителям грозит штраф. Об этом напоминает правительство республики.

Источник: РИА "Новости"

Запрет на применение и использование пиротехнических изделий действует на всей территории полуострова, это решение власти приняли после начала СВО из соображений безопасности. Исключение — хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня. Остальные виды пиротехники применять нельзя.

«За нарушение предусмотрена административная ответственность и штраф в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей», — уточняют в правительстве Крыма.

На сайте МВД по Республике Крым размещена информация, что физические лица за использование неразрешенных пиротехнических средств могут быть наказаны штрафом в сумме от одной до 30 тысяч, за повторное нарушение — до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафные санкции установлены в размере от 100 до 300 тысяч, за повторное нарушение — от 500 тысяч до миллиона рублей. Возможно также приостановление деятельности на срок до 90 суток.

штрафы