В Крыму запрещены салюты и фейерверки: какие грозят штрафы

На сайте МВД по Республике Крым размещена информация, что физические лица за использование неразрешенных пиротехнических средств могут быть наказаны штрафом в сумме от одной до 30 тысяч, за повторное нарушение — до 50 тысяч рублей. Для юридических лиц штрафные санкции установлены в размере от 100 до 300 тысяч, за повторное нарушение — от 500 тысяч до миллиона рублей. Возможно также приостановление деятельности на срок до 90 суток.