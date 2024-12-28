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Из Самары запустят новые автобусные маршруты в Крутые Ключи и Южный город

Весной 2025 года в Самаре обещают запустить новые автобусы.

Источник: соцсети

Весной в 2025 года из Самары появятся новые автобусные маршруты в Крутые Ключи и Южный город. Их появление анонсировал председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

— Масштабное обновление транспортного парка пассажирских перевозок в Самаре и области проводится по поручению губернатора исходя из абсолютно очевидных запросов людей, — написал Смирнов в своем телеграм-канале.

Также в скоро времени будут заключать новые транспортные контракты для перевозок в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. А в январе на улицы Самары выйдут новые автобусы: более 300 единиц нового общественного транспорта уже прибыли в столицу губернии.