Из Самары запустят новые автобусные маршруты в Крутые Ключи и Южный город

Также в скоро времени будут заключать новые транспортные контракты для перевозок в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. А в январе на улицы Самары выйдут новые автобусы: более 300 единиц нового общественного транспорта уже прибыли в столицу губернии.