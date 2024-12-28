Дежурный штаб по спасению испачканных мазутом птиц создали в Феодосии

В Феодосии создали дежурный штаб по спасению птиц со следами нефтепродуктов. Как сообщил в своих социальных сетях глава города Игорь Ткаченко, каждый может обратиться и получить консультацию специалистов, передает ИА SevastopolMedia.
Если вы обнаружили птицу, не паникуйте и не кричите, не старайтесь очистить её самостоятельно. Вы можете привезти её в штаб на улице Третьего Интернационала, 1. Телефон:
Если вы обнаружили дельфина, обращайтесь по номеру:
Сообщите оператору ваше местоположение, после чего ожидайте помощи или инструкции.