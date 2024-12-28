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Дежурный штаб по спасению испачканных мазутом птиц создали в Феодосии

Каждый может обратиться и получить консультацию специалистов.

Источник: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Феодосии создали дежурный штаб по спасению птиц со следами нефтепродуктов. Как сообщил в своих социальных сетях глава города Игорь Ткаченко, каждый может обратиться и получить консультацию специалистов, передает ИА SevastopolMedia.

Если вы обнаружили птицу, не паникуйте и не кричите, не старайтесь очистить её самостоятельно. Вы можете привезти её в штаб на улице Третьего Интернационала, 1. Телефон: 8 (979) 037−31−34.

Если вы обнаружили дельфина, обращайтесь по номеру: 8 (978) 032−68−52.

Сообщите оператору ваше местоположение, после чего ожидайте помощи или инструкции.

экология