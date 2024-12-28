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Сбор натуральных елок в Самаре начнется 6 января

Пилотный проект по сбору и переработке живых новогодних елок начинается с 6 января, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.

К этому времени в некоторых местах их продажи появятся специальные зеленые бункеры — «лодочки для елочек», которые будут вывозиться по мере накопления. Елочки должны быть без игрушек и дождика, а бункеры — без мусора.

Регоператор переработает деревца в щепу и привезет вторсырье в реабилитационный центр «Иппотерапия». Это некоммерческая организация, которая проводит бесплатные занятия по верховой езде и адаптации для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы не захламлять контейнерные площадки, сдавайте елочки в специальные бункеры.

Адреса:

Октябрьский район, пр. Ленина 26/ул. Полевая.

Октябрьский район, ул. Маломосковская/ул. Революционная.

Октябрьский район ул. Авроры/ ул. Дыбенко.

Советский район, ул. 22 Партсъезда, 38.

Советский район, ул. Дыбенко/ул. Ивана Булкина.

Советский район, ул. Аэродромная 72.

Промышленный район, ул. 5 просека/ул. Солнечная.

Промышленный район, ул. Вольская 73/ ул. Ново-Вокзальная.

Промышленный район, ул. Кирова 304.

Кировский район, ул. Стара Загора/ул. Ташкенская (остновка Колизей).

Красноглинский район, ул. Сергея Лазо 21 (ДК’Чайка").

Красноглинский район, пересечение бульвара Ивана Финютина/Маршала Устинова.

Куйбышевский район, ул. Белорусская 131.

Самарский район, А. Толстого, 17 (Хлебная пл.).

Железнодорожный район, ул. Чернореченская/ул. Владимирская.

Ленинский район, ул. Маяковского 97.

Советский район, ул. Ново-Вокзальная/ул. Физкультурная.

Промышленный район, ул. Стара Загора 137.

Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная 217.