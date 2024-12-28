Сбор натуральных елок в Самаре начнется 6 января

К этому времени в некоторых местах их продажи появятся специальные зеленые бункеры — «лодочки для елочек», которые будут вывозиться по мере накопления. Елочки должны быть без игрушек и дождика, а бункеры — без мусора.
Регоператор переработает деревца в щепу и привезет вторсырье в реабилитационный центр «Иппотерапия». Это некоммерческая организация, которая проводит бесплатные занятия по верховой езде и адаптации для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Чтобы не захламлять контейнерные площадки, сдавайте елочки в специальные бункеры.
Адреса:
Октябрьский район, пр. Ленина 26/ул. Полевая.
Октябрьский район, ул. Маломосковская/ул. Революционная.
Октябрьский район ул. Авроры/ ул. Дыбенко.
Советский район, ул. 22 Партсъезда, 38.
Советский район, ул. Дыбенко/ул. Ивана Булкина.
Советский район, ул. Аэродромная 72.
Промышленный район, ул. 5 просека/ул. Солнечная.
Промышленный район, ул. Вольская 73/ ул. Ново-Вокзальная.
Промышленный район, ул. Кирова 304.
Кировский район, ул. Стара Загора/ул. Ташкенская (остновка Колизей).
Красноглинский район, ул. Сергея Лазо 21 (ДК’Чайка").
Красноглинский район, пересечение бульвара Ивана Финютина/Маршала Устинова.
Куйбышевский район, ул. Белорусская 131.
Самарский район, А. Толстого, 17 (Хлебная пл.).
Железнодорожный район, ул. Чернореченская/ул. Владимирская.
Ленинский район, ул. Маяковского 97.
Советский район, ул. Ново-Вокзальная/ул. Физкультурная.
Промышленный район, ул. Стара Загора 137.
Промышленный район, ул. Ново-Вокзальная 217.