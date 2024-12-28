Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежские автобусы № 21 и № 73 изменили схему своего движения

Общественный транспорт следует в микрорайон Шилово.

С субботы, 28 декабря, автобусы № 21 и № 73, которые следуют в воронежский микрорайон Шилово, изменили свой маршрут. Об этом сообщили в пресс-службе управления транспорта.

Общественный транспорт № 21, связывающий Шилово и Северо-Восточный жилой район, будет следовать по улице Ключникова до Филиала поликлиники № 7 и в обратном направлении.

Автобусы маршрута № 73 при движении из центра будут ехать по улицам Ключникова, Аникина, Шибилкина, Ключникова, а при движении в центр — в обратном направлении, по улицам Ключникова, Шибилкина, Аникина, Ключникова.

Ранее «АиФ-Воронеж» сообщал о том, как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ночь.