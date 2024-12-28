Военные медики получили необходимое оборудование от властей Ростовской области

— Хочу передать военным врачам и медсестрам слова благодарности за спасение жизней наших ребят. Говорю не только об оказании помощи в бою, ведь на линии боевого соприкосновения люди болеют так же, как и в мирной жизни, — сказал Вадим Артемов.