Военные медики получили необходимое оборудование от властей Ростовской области

Власти Ростовской области направили на один из учебных полигонов ЮВО партию оборудования для военных медиков. Доставку необходимого организовали по просьбе сотрудницы медпункта, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
В частности, врио главы региона Юрий Слюсарь поручил закупить и доставить электрокардиограф, процедурный столик, фармацевтический холодильник, кушетку, ширму, стерилизатор. Все перечисленное передал заместитель губернатора Вадим Артемов.
— Хочу передать военным врачам и медсестрам слова благодарности за спасение жизней наших ребят. Говорю не только об оказании помощи в бою, ведь на линии боевого соприкосновения люди болеют так же, как и в мирной жизни, — сказал Вадим Артемов.
Замглавы региона добавил, что обеспечение военных медиков — один из важнейших приоритетов донского правительства.
Параллельно власти Ростовской области регулярно снабжают подразделения военно-техническим имуществом. С начала СВО передали технику и оборудования на сумму более 2,6 млрд рублей.