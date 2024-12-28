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Военные медики получили необходимое оборудование от властей Ростовской области

Власти Ростовской области поставили оборудование по просьбе военных медиков.
Источник: Комсомольская правда

Власти Ростовской области направили на один из учебных полигонов ЮВО партию оборудования для военных медиков. Доставку необходимого организовали по просьбе сотрудницы медпункта, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

В частности, врио главы региона Юрий Слюсарь поручил закупить и доставить электрокардиограф, процедурный столик, фармацевтический холодильник, кушетку, ширму, стерилизатор. Все перечисленное передал заместитель губернатора Вадим Артемов.

— Хочу передать военным врачам и медсестрам слова благодарности за спасение жизней наших ребят. Говорю не только об оказании помощи в бою, ведь на линии боевого соприкосновения люди болеют так же, как и в мирной жизни, — сказал Вадим Артемов.

Замглавы региона добавил, что обеспечение военных медиков — один из важнейших приоритетов донского правительства.

Параллельно власти Ростовской области регулярно снабжают подразделения военно-техническим имуществом. С начала СВО передали технику и оборудования на сумму более 2,6 млрд рублей.