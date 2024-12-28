Банки массово нарушают инструкцию ЦБ во Владивостоке?

При этом если гражданин решил купить доллары, к примеру, перед поездкой за границу, то ему с большой долей вероятности продадут эти самые старые. А с ними могут возникнуть сложности в некоторых странах, которые любят посещать россияне. Так, определенные трудности есть с обменом долларов старого образца в Турции, потому что в стране традиционно очень много фальшивых американских денег. А в Таиланде могут отказать в приеме долларов любого образца, если на них будут какие-нибудь посторонние штампы или иные пометки банка.