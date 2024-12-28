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Банки массово нарушают инструкцию ЦБ во Владивостоке?

Накануне новогодних каникул многие россияне открывают свои копилки, куда складывали деньги на протяжении всего года. Нередко в подобных «свинках» оказывается иностранная валюта, в том числе доллары США. Однако обменять валюту у жителей Владивостока получается не всегда: банки массово отказываются покупать купюры старого образца. В истории разбиралось ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказал житель Владивостока Александр, на протяжении нескольких дней он объехал и обзвонил почти все кредитные организации и кассы, но практически во всех ему отказывали в покупке долларов старого образца. После долгих поисков обменять валюту согласился только один банк, который поставил дополнительное условие: снизив стоимость доллара на несколько рублей.

При этом если гражданин решил купить доллары, к примеру, перед поездкой за границу, то ему с большой долей вероятности продадут эти самые старые. А с ними могут возникнуть сложности в некоторых странах, которые любят посещать россияне. Так, определенные трудности есть с обменом долларов старого образца в Турции, потому что в стране традиционно очень много фальшивых американских денег. А в Таиланде могут отказать в приеме долларов любого образца, если на них будут какие-нибудь посторонние штампы или иные пометки банка.

Корреспондент ИА DEITA.RU решил проверить эту ситуацию. Обзвонив несколько крупных банков, он смог пообщаться только с автоответчиком, который сообщил, что покупка и продажа валюты зависят от менеджеров и лучше напрямую обратиться в отделение. Еще в одном местном банке заверили, что в офисах покупают доллары старого образца, но взимают комиссию.

В Дальневосточном ГУ Банка России DEITA.RU прокомментировали, что кредитные организации в России руководствуются Инструкцией № 136-И при проведении операций с наличной иностранной валютой.

«Документ определяет, что банки сами выбирают валюты, с которыми работают, и перечень операций из тех, что предусмотрены инструкцией. При этом они обязаны принимать банкноты независимо от года выпуска, если они находятся в обращении и являются законным платежным средством в соответствующей стране», — отметили в Дальневосточном ЦБ.

В инструкции подчеркивается, что банки не вправе ограничивать операции по номиналу или году выпуска купюр. Тем не менее, установление комиссии за операции с наличной валютой разрешено: её размер банк определяет самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.

Особое внимание уделяется ветхим и повреждённым купюрам. Вопросы их приёма — на усмотрение банков, однако регламентировать этот процесс могут исключительно эмитенты валют. Банк России и российские банки таких полномочий не имеют.

Поэтому если банки отказываются у граждан покупать доллары старого образца, то они нарушают инструкцию, и граждане могут сообщить об этом в Банк России через интернет-приёмную. Так что доллары купить обязаны, а вот размер комиссии — это дело банка. И пожаловаться получится, только если отказали в покупке таких долларов.

Отметим, что так называемые новые доллары — это купюры, дизайн которых недавно был изменен. Для примера, купюру в 100 долларов изменили в 2013 году, а купюры в 20 и 50 еще раньше. Новый дизайн также называют «синими», а старого образца — «белыми».

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