Банки массово нарушают инструкцию ЦБ во Владивостоке?

Как рассказал житель Владивостока Александр, на протяжении нескольких дней он объехал и обзвонил почти все кредитные организации и кассы, но практически во всех ему отказывали в покупке долларов старого образца. После долгих поисков обменять валюту согласился только один банк, который поставил дополнительное условие: снизив стоимость доллара на несколько рублей.
При этом если гражданин решил купить доллары, к примеру, перед поездкой за границу, то ему с большой долей вероятности продадут эти самые старые. А с ними могут возникнуть сложности в некоторых странах, которые любят посещать россияне. Так, определенные трудности есть с обменом долларов старого образца в Турции, потому что в стране традиционно очень много фальшивых американских денег. А в Таиланде могут отказать в приеме долларов любого образца, если на них будут какие-нибудь посторонние штампы или иные пометки банка.
Корреспондент ИА DEITA.RU решил проверить эту ситуацию. Обзвонив несколько крупных банков, он смог пообщаться только с автоответчиком, который сообщил, что покупка и продажа валюты зависят от менеджеров и лучше напрямую обратиться в отделение. Еще в одном местном банке заверили, что в офисах покупают доллары старого образца, но взимают комиссию.
В Дальневосточном ГУ Банка России DEITA.RU прокомментировали, что кредитные организации в России руководствуются Инструкцией № 136-И при проведении операций с наличной иностранной валютой.
«Документ определяет, что банки сами выбирают валюты, с которыми работают, и перечень операций из тех, что предусмотрены инструкцией. При этом они обязаны принимать банкноты независимо от года выпуска, если они находятся в обращении и являются законным платежным средством в соответствующей стране», — отметили в Дальневосточном ЦБ.
В инструкции подчеркивается, что банки не вправе ограничивать операции по номиналу или году выпуска купюр. Тем не менее, установление комиссии за операции с наличной валютой разрешено: её размер банк определяет самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством.
Особое внимание уделяется ветхим и повреждённым купюрам. Вопросы их приёма — на усмотрение банков, однако регламентировать этот процесс могут исключительно эмитенты валют. Банк России и российские банки таких полномочий не имеют.
Поэтому если банки отказываются у граждан покупать доллары старого образца, то они нарушают инструкцию, и граждане могут сообщить об этом в Банк России через интернет-приёмную. Так что доллары купить обязаны, а вот размер комиссии — это дело банка. И пожаловаться получится, только если отказали в покупке таких долларов.
Отметим, что так называемые новые доллары — это купюры, дизайн которых недавно был изменен. Для примера, купюру в 100 долларов изменили в 2013 году, а купюры в 20 и 50 еще раньше. Новый дизайн также называют «синими», а старого образца — «белыми».