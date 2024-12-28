В Иркутске полицейские проводят рейды по проверке икры

Сотрудники МВД и Россельхознадзора провели в Иркутске рейды по рыбным магазинам и проверили качество продаваемой икры. Так, в четырех павильонах выявлены факты реализации продуктов животного происхождения без маркировки, сопроводительных документов и деклараций качества, пишет ИА IrkutskMedia.