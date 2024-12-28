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В Иркутске полицейские проводят рейды по проверке икры

Правоохранители выявили продукты без маркировки, сопроводительных документов и деклараций качества.

Источник: ГУ МВД

Сотрудники МВД и Россельхознадзора провели в Иркутске рейды по рыбным магазинам и проверили качество продаваемой икры. Так, в четырех павильонах выявлены факты реализации продуктов животного происхождения без маркировки, сопроводительных документов и деклараций качества, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в отношении индивидуальных предпринимателей проводится проверка в рамках ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) или продавцом требований технических регламентов».

Всего в преддверии новогодних праздников сотрудниками полиции проверено больше 17 торговых объектов, изъято более 16 кг икры.