В Иркутске полицейские проводят рейды по проверке икры

Сотрудники МВД и Россельхознадзора провели в Иркутске рейды по рыбным магазинам и проверили качество продаваемой икры. Так, в четырех павильонах выявлены факты реализации продуктов животного происхождения без маркировки, сопроводительных документов и деклараций качества, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону, в отношении индивидуальных предпринимателей проводится проверка в рамках ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) или продавцом требований технических регламентов».
Всего в преддверии новогодних праздников сотрудниками полиции проверено больше 17 торговых объектов, изъято более 16 кг икры.