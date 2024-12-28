Подачу тепла полностью восстановили в микрорайонах Братска после аварии

В Братске после коммунальной аварии удалось восстановить подачу горячей воды и отопления. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Александр Дубровин, в полном объеме тепло поступает в 23, 24,25,26,27 микрорайоны.
Ситуация находится под моим личным контролем. В данный момент аварийная бригада уже производит вскрытие. Было сразу принято решение переключиться на резервную ветку, — поделился Александр Дубровин.
Пока теплоносителя не было в трубах система завоздушилась. Теплоисточником система заполнена, но в некоторых домах батареи все равно холодные. Управляющим компаниям поручили пройти каждый дом и развоздушить систему.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за коммунальной аварии в Братске шесть микрорайонов и детские сады остались без отопления.