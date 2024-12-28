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Подачу тепла полностью восстановили в микрорайонах Братска после аварии

Сейчас на участке идут земляные работы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске после коммунальной аварии удалось восстановить подачу горячей воды и отопления. Как сообщил в своем тг-канале мэр города Александр Дубровин, в полном объеме тепло поступает в 23, 24,25,26,27 микрорайоны.

Ситуация находится под моим личным контролем. В данный момент аварийная бригада уже производит вскрытие. Было сразу принято решение переключиться на резервную ветку, — поделился Александр Дубровин.

Пока теплоносителя не было в трубах система завоздушилась. Теплоисточником система заполнена, но в некоторых домах батареи все равно холодные. Управляющим компаниям поручили пройти каждый дом и развоздушить систему.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что из-за коммунальной аварии в Братске шесть микрорайонов и детские сады остались без отопления.