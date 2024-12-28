«Мы с мужем без подарков к Новому году, видимо»: калининградцы жалуются на задержки товаров с Wildberries

В канун Нового года калининградцы не могут забрать посылки с Wildberries. Товары, заказанные в середине месяца, задерживаются на неизвестный срок. На это «Клопс» пожаловались сами покупатели.
Софья заказала набор новогоднего декора 12 декабря. Она ждала товар через шесть дней, но по истечении этого срока девушке пришло уведомление, что посылка задерживается.
«Если на шестой день не привезут, то отмена товара бесплатная. Мне надо срочно докупить украшения в дом, и я могу попытаться найти что-то в магазинах города, а если посылка завтра всё же придёт? Тогда придётся платить за доставку. “Вайлдберриз” не указывает, на сколько задерживается товар», — поделилась собеседница «Клопс».
У Светланы товар «завис» с 12 декабря, а позже пришло уведомление о задержке. Новогодние подарки женщина ожидала 21-го числа, но теперь вынуждена оставить близких без праздничных сюрпризов.
«У дочки моей тоже зависли, да и мы с мужем без подарков, видимо», — рассказывает Светлана.
Как сообщили «Клопс» в пресс-службе маркетплейса, количество заказанных товаров в Калининградскую область резко увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем.
«В связи с ростом числа заказов мы уже подключили дополнительные логистические мощности, но несмотря на это, время доставки товаров в регионе могло временно увеличиться. Традиционно после праздничных дней потребительский ажиотаж спадает, что также нормализует сроки доставки», — заверили в пресс-службе.
Маркетплейсам предложили ввести рейтинги покупателей, чтобы в спорных ситуациях изучать поведение потребителей.