«Мы с мужем без подарков к Новому году, видимо»: калининградцы жалуются на задержки товаров с Wildberries

«Если на шестой день не привезут, то отмена товара бесплатная. Мне надо срочно докупить украшения в дом, и я могу попытаться найти что-то в магазинах города, а если посылка завтра всё же придёт? Тогда придётся платить за доставку. “Вайлдберриз” не указывает, на сколько задерживается товар», — поделилась собеседница «Клопс».