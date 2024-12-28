В Омской области в следующем году появятся два новых министерства

Губернатор Виталий Хоценко в минувшую пятницу подписал указ «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области».
Согласно документу, региональное министерство промышленности и научно-технического развития будет поделено на два отдельных — министерство промышленности и торговли Омской области, а также на министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития. Изменения вступят в силу с 15 апреля 2025 года.
Напомним, часть функций в сферах науки, научно-технической деятельности, инноваций и развития интеллектуальной собственности возьмет на себя новое министерство.
Ранее мы писали, что в омском правительстве появится министерство науки.