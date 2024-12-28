Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области в следующем году появятся два новых министерства

Указ уже подписал Виталий Хоценко.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Виталий Хоценко в минувшую пятницу подписал указ «Об организации деятельности отдельных органов исполнительной власти Омской области».

Согласно документу, региональное министерство промышленности и научно-технического развития будет поделено на два отдельных — министерство промышленности и торговли Омской области, а также на министерство науки, высшего образования и научно-технологического развития. Изменения вступят в силу с 15 апреля 2025 года.

Напомним, часть функций в сферах науки, научно-технической деятельности, инноваций и развития интеллектуальной собственности возьмет на себя новое министерство.

Ранее мы писали, что в омском правительстве появится министерство науки.