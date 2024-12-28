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Новогодний парк «ЭкспоЁлка» откроется в Екатеринбурге 29 января

В одном из павильонов разместится более полусотни аттракционов для детей разных возрастов.

Источник: РИА "Новости"

Крупнейший новогоднего парка для всей семьи «ЭкспоЁлка» начнет работу 29 декабря на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». По данным организаторов, в одном из павильонов разместится более 60 аттракционов для детей разных возрастов: батутный парк, карусели, VR и Digital-зоны. Для гостей в этом году будет работать ярмарка с длинной улицей торговых ларцов и фудкортом.

В программе, с которой можно ознакомиться на сайте проекта, новогоднее представление с участием сказочных персонажей, шоу мыльных пузырей, развлекательные программы и многое другое.

Парк «ЭкспоЁлка» будет работать до 8 января.