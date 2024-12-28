Новогодний парк «ЭкспоЁлка» откроется в Екатеринбурге 29 января

Крупнейший новогоднего парка для всей семьи «ЭкспоЁлка» начнет работу 29 декабря на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». По данным организаторов, в одном из павильонов разместится более 60 аттракционов для детей разных возрастов: батутный парк, карусели, VR и Digital-зоны. Для гостей в этом году будет работать ярмарка с длинной улицей торговых ларцов и фудкортом.