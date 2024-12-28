В Хабаровске подвели итоги конкурса «Амурский хрусталь»

— Я не в первый раз выступаю в роли куратора, — рассказал Александр. — Но это действительно трудно: приходилось часто отвлекаться на Ирену, ведь она не всегда понимала, что нужно делать. Зато в последние дни она уже и пилой начала работать. Думаю, это занятие очень хорошо сработало на сплочение — так долго мы еще не проводили время.