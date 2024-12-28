В Хабаровске подвели итоги конкурса «Амурский хрусталь»

Компетентное жюри высоко оценило фигуру «Легенда о половинках» авторства Максима Усенко и Натальи Панасенко. На церемонии награждения победителям вручили диплом, медали и денежную премию в размере 90 тысяч рублей. Второе место заняли Дмитрий Бойцов и Тимур Иконников, на третьей ступени пьедестала почета — Александр и Елена Кузнецовы. Они также награждены дипломами, медалями и премиями в 80 и 70 тысяч рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
— Все участники — большие молодцы, все постарались. Я думаю, что их работы порадуют горожан, которые обязательно придут гулять в парк «Динамо». Четыре дня скульпторы творили, невзирая на мороз и ветер, и судьям очень сложно было выбрать победителей. И все же старания всех участников мы отметили, вручили грамоты, благодарности и поощрительные премии, — сказала заведующий сектором главного художника городского департамента архитектуры, строительства и землепользования Мария Мельникова.
В конкурсе также приняли участие Ирена Белогрудова и Александр Заславский. Их ледовая скульптура «Сказки земли Олонхо» заняла пятое место. На ее создание мастеров вдохновила культура Якутии: два оленя и чаша символизирует целостность не только семьи, но и самой природы. Ранее девушка никогда не работала со льдом, но все же рискнула попробовать свои силы.
— Было очень интересно, — поделилась впечатлениями Ирена. — Я люблю зиму, мне нравится то, как выглядят эти ледовые скульптуры. Было сложно на протяжении нескольких дней монотонно работать со стамесками. Руки уставали, но работу хотелось завершить. На выигранные деньги планируем купить новые инструменты. В следующем году обязательно хочу снова поучаствовать — опыт уже есть.
К участию в конкурсе Ирену подтолкнул ее молодой человек, Александр — он же и выступил ее куратором в работе. Любовь к резке по льду парню привила мама еще в детстве. А благодаря регулярному участию в конкурсах, в том числе и в «Амурском хрустале», он набил руку в этом деле.
— Я не в первый раз выступаю в роли куратора, — рассказал Александр. — Но это действительно трудно: приходилось часто отвлекаться на Ирену, ведь она не всегда понимала, что нужно делать. Зато в последние дни она уже и пилой начала работать. Думаю, это занятие очень хорошо сработало на сплочение — так долго мы еще не проводили время.
В этом году конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь» (0+) стал 22-м по счету. Тема — «Сказочная семья». Традиционно состязание проходило в парке «Динамо».