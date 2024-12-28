«Метроэлектротранс» перевез почти 80 млн граждан — для предприятия это новый рекорд

В этом году в Казани 79 млн 963 тыс. человек воспользовались услугами МУП «Метроэлектротранс». В учреждении сообщают, что сегодня будет побит рекорд по количеству перевозок в метро, троллейбусах и трамваях.
Сейчас в метрополитене в режиме реального времени отслеживается пассажиропоток. После 15:00 на одной из станций сотрудники «Метроэлектротранса» встретят восьмидесятимиллионного пассажира и вручат специальный приз от предприятия.
В 2024 году число граждан, воспользовавшихся услугами метрополитена, выросло почти на 11%. Сейчас в часы пик на линии работают 11 поездов, за счет этого интервал движения удалось сократить до пяти минут.
Напомним, в течение 2023-го предприятие перевезло 77 млн 161 тыс. 910 человек, что на 14% больше, чем в 2022 году.