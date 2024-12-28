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В Ростовской области обмелела река Мертвый Донец

Очевидцы сообщили об обмелении реки Мертвый Донец в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области очевидцы сообщили об обмелении реки Мертвый Донец. По словам людей, вода отошла от берега накануне. Предварительно, уровень водоема понизился из-за ветра.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о возможном обмелении берегов реки Дон на участке от Аксая до Азова. При этом специалисты отмечали, что опасных гидрологических явлений не ожидается.

В течение 28 декабря местами по Ростовской области ветер ожидается северо-восточный и северный ветер 5−10 м/с. Температура воздуха днем сохранится в пределах от −3 до +2 градусов.