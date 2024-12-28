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В Омске прошло открытие Главной городской ёлки: 22 фото с праздника

В Омске состоялось открытие Главной городской ёлки.

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В Омске накануне, 27 декабря, прошло открытие Главной городской ёлки. Напомним, что в этом году, как и годом ранее, она расположена на территории Омской крепости.

Всех пришедших на открытие ждало интересное и яркое представление по мотивам «Алисы в стране чудес». А в финале, по законам жанра, на ёлочке зажглись огоньки.

Как сообщил в Telegram-канале мэр Омска Сергей Шелест, всего в этот день на открытии Главной городской ёлки побывали 2,5 тысячи омичей. Собравшихся поприветствовали заместитель мэра Инна Елецкая и председатель Омского городского Совета Владимир Корбут.

Напомним, что в Омской крепости также установлена большая горка с 25-метровым скатом. А 31 декабря в этой локации можно будет встретить Новый год.

Фото: Наталья Шлюшинская / МК в Омске, Telegram-каналы мэра Омска Сергея Шелеста и «Проспект Культуры».