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В Екатеринбурге отменили плату за парковки в новогодние праздники

Постановление об отмене платы за парковки с 29 декабря по 8 января подписал мэр Алексей Орлов.

Алексей Орлов подписал постановление об отмене платы за парковки в столице Среднего Урала на период новогодних праздников. С 29 декабря по 8 января жители и гости Екатеринбурга смогут пользоваться муниципальными стоянками бесплатно.

«Таким образом муниципалитет призывает больше гулять по мегаполису, посещать ледовые городки, катки и театры», — сообщили в пресс-службе администрации.

Напомним, 31 декабря и 1 января проезд в метро, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга будет бесплатным. А время работы метрополитена в новогоднюю ночь продлят до 01.00.