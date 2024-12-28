В Екатеринбурге отменили плату за парковки в новогодние праздники

Алексей Орлов подписал постановление об отмене платы за парковки в столице Среднего Урала на период новогодних праздников. С 29 декабря по 8 января жители и гости Екатеринбурга смогут пользоваться муниципальными стоянками бесплатно.
«Таким образом муниципалитет призывает больше гулять по мегаполису, посещать ледовые городки, катки и театры», — сообщили в пресс-службе администрации.
Напомним, 31 декабря и 1 января проезд в метро, трамваях и троллейбусах Екатеринбурга будет бесплатным. А время работы метрополитена в новогоднюю ночь продлят до 01.00.