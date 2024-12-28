На уфимской площади Ленина в новогоднюю ночь ограничат проезд и парковку

В новогоднюю ночь жителей и гостей Уфы ожидают концерт на площади перед Русским драматическим театром и гуляния на площади имени Ленина. Праздник начнется в 20:00 31 декабря и продолжится до 02:00.
Для подготовки и проведения мероприятий с 08:00 31 декабря до 03:00 1 января будет действовать ограничение проезда вдоль площади и здания театра. Также будет запрещена парковка возле театра.
Власти города просят жителей и гостей столицы Башкирии отнестись с пониманием к грядущим ограничениям и выбирать альтернативные варианты парковки транспорта.
В мэрии также напомнили, что для удобства граждан до 03:00 будет продлена работа общественного транспорта.
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