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В библиотеке имени Альберта Михайлова открылся новый зал

Торжественная презентация пространства состоялась 27 декабря.

Источник: администрация Калининграда

Новый многофункциональный зал библиотеки имени Альберта Михайлова открылся 27 декабря, накануне новогодних каникул. Как рассказала директор Калининградской библиотечной системы Елена Александронец, это пространство с профессиональным звуковым и видеооборудованием для творческой самореализации калининградцев.

В рамках презентации показали ролики о работе библиотеки, на новой сцене выступили юные артисты библиотечного театра «Труффальдино» с семейным спектаклем «Яблонька желаний» по пьесе Аси Котляр.

Библиотека имени калининградского литератора и режиссера Альберта Михайлова обновляется с 2021 года, здесь работают отделы литературы для взрослых и детей, действуют два сценических пространства, зал для выставок.