В омском минздраве объяснили очереди в стоматологии на Волочаевской

В редакцию omsk.aif.ru обратилась омичка Екатерина Лучшева с вопросом о работе Городской клинической стоматологической поликлиники № 1.
«Я обратилась в поликлинику с острой зубной болью, но из-за длинной очереди ждала несколько часов. На протяжении этого времени врач принял только двух людей. Однако за деньги (при приобретении полиса) в этой поликлинике можно было удалить зуб в течение 15 минут. Поясните, пожалуйста, почему бесплатно люди ждут часами, а за деньги получают помощь в течение 15 минут?» — пишет Екатерина.
Корреспондент omsk.aif.ru обратился в омский минздрав за разъяснением ситуации. В минздраве пояснили, что большие очереди образуются по нескольким причинам.
Первая — при возникновении осложнений время приема увеличивается, а если одновременно приезжает много пациентов, то ожидать своей очереди приходится дольше обычного.
Вторая причина — во время работы кабинета стоматологической помощи происходит прерывание работы через каждые два часа для проведения уборки, дезинфекции и проветривания помещения. Эта мера необходима, но может создать очередь.
Третья причина — все больше пациентов приходят в кабинет неотложной стоматологической помощи за стоматологической помощью, которую можно получить в плановом порядке по месту жительства.