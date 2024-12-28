В омском минздраве объяснили очереди в стоматологии на Волочаевской

«Я обратилась в поликлинику с острой зубной болью, но из-за длинной очереди ждала несколько часов. На протяжении этого времени врач принял только двух людей. Однако за деньги (при приобретении полиса) в этой поликлинике можно было удалить зуб в течение 15 минут. Поясните, пожалуйста, почему бесплатно люди ждут часами, а за деньги получают помощь в течение 15 минут?» — пишет Екатерина.