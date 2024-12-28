Врио главы региона передал БСМП Ростова 46 новых машин скорой помощи

Ростовская БСМП — одна из крупнейших больниц региона. Только в 2024 году в больницу скорой медпомощи обратились почти 80 тысяч человек, было выполнено более 35 тысяч операций, в том числе 2 тысячи — с применением высоких технологий. Бригады скорой помощи с начала года выезжали более чем на 300 тысяч вызовов.