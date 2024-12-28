Врио главы региона передал БСМП Ростова 46 новых машин скорой помощи

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь посетил одно из отделений БСМП Ростова-на-Дону и передал медикам ключи от 46 новых автомобилей скорой помощи. Информацию об этом публикует пресс-служба главы региона.
Руководитель донского правительства отметил, что половину автопарка больницы уже заменили на новые, комфортабельные и оборудованные машины.
— В 2025 году начнем проектировать новое большое приемное отделение. В дальнейшем проект будем реализовывать, это для нас абсолютный приоритет, — добавил Юрий Слюсарь.
Напомним, в ноябре приняли решение о ежемесячной региональной доплате выездным бригадам всех донских БСМП и городских больниц. Врио губернатора поручил разработать и другие меры поддержки.
Ростовская БСМП — одна из крупнейших больниц региона. Только в 2024 году в больницу скорой медпомощи обратились почти 80 тысяч человек, было выполнено более 35 тысяч операций, в том числе 2 тысячи — с применением высоких технологий. Бригады скорой помощи с начала года выезжали более чем на 300 тысяч вызовов.