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Уфимские врачи смогли уберечь пациента от нового инсульта

В Уфе врачи КБСМП спасли пациента от повторного инсульта.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе врачи смогли уберечь пациента от повторного инсульта. Об этом рассказала пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии.

Во время планового обследования после первого инсульта специалисты больницы скорой медицинской помощи обнаружили критическое сужение сонной артерии до 90%. Была проведена консультация с сосудистым хирургом, и пациента перевели в отделение сосудистой хирургии, где врачи успешно удалили бляшку.

Благодаря тому, что специалисты вовремя обнаружили аномалию и приняли меры, риск повторного инсульта снизился практически до нуля. Сейчас пациент уже готовится к выписке.

По данным Минздрава, в отделении сосудистой хирургии КБСМП каждый год проводят более трех сотен таких операций.

Чтобы предотвратить инсульт специалисты рекомендуют людям старше 45−50 лет ежегодно проходить диспансеризацию, контролировать артериальное давление и уровень сахара в крови, а также бросить курить.

— Опасные бляшки можно обнаружить с помощью ультразвукового исследования (УЗДС) сосудов шеи. Если у вас есть значительные сужения в сонных артериях, обратитесь к сосудистому хирургу, — советует Минздрав.

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