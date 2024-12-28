В Крыму предновогодние поезда встречает оркестр Дедов Морозов

«Новогодние праздники всегда вызывают хорошие эмоции. А тем более, когда люди выходят из поезда, допустим, из Москвы, из столицы в столицу приезжают, заметил Волков. — Тут живой оркестр в костюмах Дедов Морозов, по моему, только улыбки и только хорошее впечатление у пассажиров. Ну и у нас, конечно, тоже. Делая приятное людям, самим приятно становится».