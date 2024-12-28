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В Крыму предновогодние поезда встречает оркестр Дедов Морозов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости Крым. В последний рабочий день года на железнодорожном вокзале Симферополя гостей, приезжающих в Крым, встречает оркестр из 26-ти Дедов Морозов.

Источник: РИА "Новости"

Для пассажиров играют «В лесу родилась елочка» и другие новогодние песни.

«У нас в новогоднем репертуаре есть попурри из новогодних песен, такие, как “А снег идет”, песни из старых советских фильмов, “Карьера Димы Горина”, например. То есть доброе, хорошее, светлое», — сказал главный дирижер Симферопольского эстрадно-духового оркестра Эдуард Волков.

Детей поздравили настоящая Снегурочка и Снеговик. Артисты проводили анимационные программы для детей и взрослых, викторины и конкурсы с призами и сладкими мандаринами.

«Новогодние праздники всегда вызывают хорошие эмоции. А тем более, когда люди выходят из поезда, допустим, из Москвы, из столицы в столицу приезжают, заметил Волков. — Тут живой оркестр в костюмах Дедов Морозов, по моему, только улыбки и только хорошее впечатление у пассажиров. Ну и у нас, конечно, тоже. Делая приятное людям, самим приятно становится».

25 декабря на вокзале в Симферополе отмечали пятилетие открытия железнодорожного движения на полуостров по Крымскому мосту. Пассажиров юбилейного поезда № 28 «Москва — Симферополь» также встречали с оркестром и подарками.