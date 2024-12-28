14 января горожане смогут бесплатно посетить Национальный музей Татарстана

Жители и гости Казани смогут бесплатно посетить Нацмузей РТ и его филиалы 14 января. Акцию перенесли с 7 января на первый после праздников вторник месяца.
В этот день без взимания платы посетителей примут:
Национальный музей Республики Татарстан (ул. Кремлевская, 2);
Музей А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина (ул. Горького, 10);
Музей Е. А. Боратынского (ул. Горького, 25/28);
Дом-музей В. И. Ленина (ул. Ульянова-Ленина, 58);
Литературный музей Габдуллы Тукая (ул. Тукая, 74);
Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941−1945 годов (Кремль, проезд Шейнкмана, 12);
Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (ул. Островского, 15);
Музей Каюма Насыри (ул. Парижской Коммуны, 35);
Музей-квартира Мусы Джалиля (ул. Горького, 17, кв.28);
Музей композитора Назиба Жиганова (ул. Малая Красная, 14);
Музей Л. Н. Толстого (ул. Япеева, 15).
Экскурсии, мастер-классы и музейные программы оплачиваются по прейскуранту. Подробности можно узнать по телефону: +7 (843)590−00−50, сообщили в пресс-службе Национального музея республики.