У омича, севшего за руль пьяным, отобрали машину

45-летний житель Омской области лишился автомобиля за повторное управление в нетрезвом состоянии. Горьковский районный суд признал его виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.
Как установило следствие, мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, 1 сентября 2024 года вновь сел за руль своего автомобиля ВАЗ-21120 в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники полиции на трассе Омск-Муромцево. В суде он полностью признал свою вину.
Суд приговорил нарушителя к одному году исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства и лишением права управлять транспортными средствами на три года. Кроме того, автомобиль виновного конфискован, сообщила пресс-служба прокуратуры.