У омича, севшего за руль пьяным, отобрали машину

Как установило следствие, мужчина, ранее судимый за аналогичное преступление, 1 сентября 2024 года вновь сел за руль своего автомобиля ВАЗ-21120 в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили сотрудники полиции на трассе Омск-Муромцево. В суде он полностью признал свою вину.