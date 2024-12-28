С 2025 года вырастут тарифы на паромы до Балтийской косы. Об этом сообщается на сайте BaltParom.
С 1 по 6 января будут действовать следующие тарифы:
- Пассажир — 70 рублей;
- Пассажир с велосипедом — 250 рублей;
- Мотороллер, мотоскутер — 500 рублей;
- Мотоцикл, грузовой мотороллер, квадроцикл — 600 рублей;
- Автомобиль, микроавтобус, автобус (масса до 1,5 тонны) — 700 рублей;
- Автомобиль, микроавтобус, автобус (масса до двух тонн) — 850 рублей;
- Автомобиль, микроавтобус, автобус (масса — до двух с половиной тонн) — 1 100 рублей;
- Автомобиль, микроавтобус, автобус (до трёх тонн) — 1 600 рублей;
- Автомобиль, микроавтобус, автобус (3,5 тонны) — 2 100 рублей;
- Грузовой автомобиль, автобус, трактор, спецтехника (общая масса до 12 т) — 5 200 рублей;
- Грузовой автомобиль, автобус, спецтехника (масса больше 12 тонн) — 7 500 рублей;
- Прицеп максимальной массой до 750 кг — 550 рублей;
- Прицеп максимальной массой от 751 кг до 1500 кг — 850 рублей;
- Прицеп максимальной массой от 1501 кг до 2500 кг — 1 300 рублей;
- Прицеп или полуприцеп максимальной массой от 2501 кг и более — 2 900 рублей;
- Переправа негабаритного груза (дополнительная доплата к основному тарифу, когда груз перевозится авто и/или прицепом и выступает более чем на 1 метр вперёд или назад, или за боковой край прицепа) — 270 рублей;
- Большое животное (лошадь, корова
и т. п.) — 600 рублей;
- Заказной рейс по маршруту Балтийск — Балтийская коса — 16 800 рублей;
- Автомобиль жителя п. Коса (один провоз в течение суток в обе стороны) — 100 рублей.
С 7 января по 31 декабря тариф на проезд для пассажира парома составит 210 рублей на человека. Цены на остальные категории билетов не изменятся.