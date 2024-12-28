В 2025 году из Омска запустят 12 субсидированных рейсов

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало перечень из 12-ти субсидированных межрегиональных рейсов на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба Омского аэропорта.
Ниже приводим список весь список утверженных маршрутов:
— «Ямал» — Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым, Салехард;
— Red Wings — Екатеринбург, Улан-Удэ;
— «Россия» — Красноярск;
— ИКАР — Казань;
— «Азимут» —Уфа;
— ЮВТ — Абакан, Тобольск;
— Utair — Ханты-Мансийск.
Приобрести билеты омичи смогут на сайте авиакомпании или в авиакассах.