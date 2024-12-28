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В 2025 году из Омска запустят 12 субсидированных рейсов

Купить билеты можно будет на сайте авиакомпании.

Источник: Комсомольская правда

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало перечень из 12-ти субсидированных межрегиональных рейсов на 2025 год. Об этом сообщила пресс-служба Омского аэропорта.

Ниже приводим список весь список утверженных маршрутов:

— «Ямал» — Новый Уренгой, Ноябрьск, Надым, Салехард;

— Red Wings — Екатеринбург, Улан-Удэ;

— «Россия» — Красноярск;

— ИКАР — Казань;

— «Азимут» —Уфа;

— ЮВТ — Абакан, Тобольск;

— Utair — Ханты-Мансийск.

Приобрести билеты омичи смогут на сайте авиакомпании или в авиакассах.