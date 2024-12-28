За год красная икра в Ростовской области подорожала почти в 1,5 раза

Добавим, по информации аналитического центра «Чек Индекс», в середине ноября по России средняя стоимость красной икры составляла 3,9 тысячи рублей, что было на 20% выше, чем годом ранее. Медианная цена за 1 кг продукта при этом фиксировалась на уровне в 9,8 тысячи рублей.