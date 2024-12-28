За год красная икра в Ростовской области подорожала почти в 1,5 раза

Красная икра в Ростовской области за год подорожала почти в 1,5 раза. Такой вывод можно сделать при сравнении данных на портале Единой межведомственной информационно-статистической системы.
По информации ЕМИСС, в ноябре 2024 года цена за 1 кг икры лососевых рыб поднималась до 10,1 тысячи рублей.
Добавим, по информации аналитического центра «Чек Индекс», в середине ноября по России средняя стоимость красной икры составляла 3,9 тысячи рублей, что было на 20% выше, чем годом ранее. Медианная цена за 1 кг продукта при этом фиксировалась на уровне в 9,8 тысячи рублей.
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