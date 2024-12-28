Власти утвердили предельные индексы изменения тарифов на «коммуналку» в Башкирии в 2025 году

Индексы изменения тарифов для каждой услуги и для каждого города или района разные. К примеру, в Уфе водоснабжение и водоотведение подорожают не более чем на 16%, отопление — не более чем на 10,63%, электроэнергия — 12,6%, газ — 10,3%, обращение с твердыми коммунальными отходами — 12%.