Власти утвердили предельные индексы изменения тарифов на «коммуналку» в Башкирии в 2025 году

В Башкирии утверждены предельные индексы изменения тарифов на коммунальные услуги в Башкирии в 2025 году. Глава республики Радий Хабиров подписал соответствующее распоряжение, которое было опубликовано на портале правовой информации.
Из документа следует, что с 1 июля по 31 декабря плата за жилищно-коммунальные услуги увеличится не более чем на 16,7%. Данный показатель — предельный, повышение тарифов выше этой отметки запрещено.
Индексы изменения тарифов для каждой услуги и для каждого города или района разные. К примеру, в Уфе водоснабжение и водоотведение подорожают не более чем на 16%, отопление — не более чем на 10,63%, электроэнергия — 12,6%, газ — 10,3%, обращение с твердыми коммунальными отходами — 12%.
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