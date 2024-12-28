В Башкирии местным жителям рекомендовали отказаться от пиротехники из-за провокаций

Он подчеркнул, что следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, а также новогодних елок. Некачественные или неправильно запущенные фейерверки могут привести к пожарам. Были случаи, когда они влетали в окна ближайших домов, попадали в автомобили.