В Башкирии местным жителям рекомендовали отказаться от пиротехники из-за провокаций

В новогодние каникулы жителям и гостям Башкирии рекомендовали отказаться от использования пиротехники. По словам секретаря межведомственного совета общественной безопасности РБ Валерия Олейника, это связано, в том числе, и с участившимися случаями провокаций при ее применении.
Он подчеркнул, что следует воздержаться от запуска петард, фейерверков, ракет и прочих аналогичных изделий в помещениях, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и хозяйственных построек, а также новогодних елок. Некачественные или неправильно запущенные фейерверки могут привести к пожарам. Были случаи, когда они влетали в окна ближайших домов, попадали в автомобили.
Валерий Олейник напомнил, что за нарушение правил эксплуатации пиротехники и пожарной безопасности грозит штраф. Сумма для них увеличится в разы, если случится чрезвычайное происшествие или повредят имущество, или причинят вред человеку.
Всего в новогоднюю ночь обеспечивать охрану общественного порядка будут более 2300 полицейских, 150 сотрудников частных охранных организаций и 800 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.
Места проведения массовых мероприятий и прилегающую территорию не позднее чем за два часа до начала обследуют на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств. На каждом ледовом городке будет дежурить парный наряд полиции.