В Ворошиловском районе Ростова стартовала «Елка желаний»

— Я взяла фотографии братьев Данила и Никиты Лисица. Данил очень любит заниматься выжиганием по дереву и попросил на Новый год деревянные заготовки. Никита любит собирать конструктор, поэтому попросил его. В самое ближайшее время передам детям их подарки, — отметила депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, секретарь Ворошиловского местного отделения «Единой России» Наталья Давыдова.