В Ворошиловском районе Ростова стартовала «Елка желаний»

Ежегодно в России проходят благотворительные акции «Елка желаний», к которым присоединяются политики, бизнесмены и чиновники.
Представители Ворошиловского отделения партии «Единая Россия» в донской столице тоже установили такую елку, на которой вместе с фондом «Семья Героев» были размещены фотографии семей участников специальной военной операции.
На оборотной стороне фотографий дети военнослужащих написали свои самые заветные желания к Новому году, а члены политсовета Ворошиловского отделения партии взяли эти фотографии, чтобы помочь исполнить мечты.
Депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, секретарь Ворошиловского местного отделения «Единой России» Наталья Давыдова передала подарки детям военнослужащих. Фото: пресс-служба МО партии «Единая Россия».
— Я взяла фотографии братьев Данила и Никиты Лисица. Данил очень любит заниматься выжиганием по дереву и попросил на Новый год деревянные заготовки. Никита любит собирать конструктор, поэтому попросил его. В самое ближайшее время передам детям их подарки, — отметила депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, секретарь Ворошиловского местного отделения «Единой России» Наталья Давыдова.
Член политического совета местного отделения Тарас Пастухов уже исполнил мечту мальчика Саши из семьи участника СВО, погибшего при выполнении боевой задачи — навестил ребенка и вручил конструктор, который тот загадал.
Член политического совета местного отделения Тарас Пастухов уже исполнил мечту мальчика Саши из семьи участника СВО. Фото: пресс-служба МО партии «Единая Россия».
К акции также подключилась Валентина Бачурина. Она исполнила заветные желания трех детей из семьи участника СВО — Софьи, Александра и Руслана, которые попросили маркеры для скетчинга, беспроводные наушники и сладкий подарок.
Член Ворошиловского политсовета Вячеслав Неговелов исполнил мечту маленькой девочки, чей папа сейчас находится на передовой. Валерия очень хотела в подарок детский фотоаппарат.
— Участие в акции «Елка желаний» дает возможность оказать не только реальную поддержку детям, но и дать веру в волшебство. Считаю, что исполнять сокровенные желания детей очень важно. Важно, когда ребенок верит, что все мечты сбываются, — поделился Вячеслав Неговелов.
Отметим, что «Елку желаний» однопартийцы поддерживают уже несколько лет.