Мусульманские праздники в 2025 году по месяцам

Сунниты в этот день отмечают спасение пророка Мусы (Моисея) и его народа — сынов Исраила — от фараона. Суннитские улемы обращаются к преданиям в суннитских сборниках хадисов, указывая, что в этот день Ковчег Ноя (табут ан-Нух) достиг берега после перенесенных испытаний из-за наводнения, а Муса вместе со своими последователями избежал преследования фараона и его войска. Сунниты часто постятся в этот день, а также рекомендуют поститься за день до или после Ашуры.