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Электросетевая компания незаконно сдавала участок для майнинга в Иркутске

Участок предназначался для коммунального обслуживания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске электросетевая компания незаконно сдавала участок для майнинга. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области, изначально земля предназначалась для коммунального обслуживания.

— В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете сетевой организации использование земельного участка не по целевому назначению, а также возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием), — поделились в надзорном ведомстве.

Как итог компанию обязали выплатить штраф в более 330 тысяч рублей. За устранением нарушений следят правоохранители.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Братске восстановили подачу тепла во всех микрорайонах, которые попали под отключение из-за коммунальной аварии.