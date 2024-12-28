Электросетевая компания незаконно сдавала участок для майнинга в Иркутске

— В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление о запрете сетевой организации использование земельного участка не по целевому назначению, а также возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 8.8 КоАП РФ (использование земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием), — поделились в надзорном ведомстве.