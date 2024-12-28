Популярный у белорусов Wildberries ощутимо меняет свой каталог

Стало известно, что популярный и у белорусов Wildberries в своем приложении изменит страницу каталога, передает ТАСС.
Как рассказали, в объединенной компании Wildberries и Russ в приложении пока в тестовом разделе будут появляться рекомендации товаров, а также так называемые тематические полки, которые будут формироваться на основе личных предпочтений и интересов покупателя.
Но при этом все же в приложении каталог товаров как таковой еще останется, перейти в него можно будет в специальной вкладке.
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