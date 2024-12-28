Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Популярный у белорусов Wildberries ощутимо меняет свой каталог

На сайте популярного в Беларуси Wildberries изменят страницу каталога.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что популярный и у белорусов Wildberries в своем приложении изменит страницу каталога, передает ТАСС.

Как рассказали, в объединенной компании Wildberries и Russ в приложении пока в тестовом разделе будут появляться рекомендации товаров, а также так называемые тематические полки, которые будут формироваться на основе личных предпочтений и интересов покупателя.

Но при этом все же в приложении каталог товаров как таковой еще останется, перейти в него можно будет в специальной вкладке.

Ранее мы писали, что популярный у белорусов Wildberries ощутимо меняет правила возврата товаров.

Тем временем соседний с Беларусью ЕС вводит новые правила для мобильных устройств.

И мы писали, что календарь на 2025 год с фактами, цитатами и фото белорусского президента Александра Лукашенко вышел в Беларуси.