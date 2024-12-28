Объем платных услуг населению в Ростовской области увеличился на 5,9%

При этом на услуги бытового характера за 11 месяцев потратили 90,1 млрд рублей, что на 8,8% выше прошлогоднего показателя. Востребованными были работы по ремонту машин и оборудования (41,9%), по обновлению и строительству жилья, а также других построек (26,6%), парикмахерские и косметические услуги (11,3%).