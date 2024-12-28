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Объем платных услуг населению в Ростовской области увеличился на 5,9%

За 11 месяцев жители Ростовской области потратили на платные услуги 395,2 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В январе-ноябре 2024 года объем платных услуг, оказанных жителям Ростовской области, составил 395,2 млрд рублей. Это на 5,9% больше, чем в прошлом году, сообщает Ростовстат.

Чаще всего людям требовались бытовые услуги (22,8%), а также помощь в сфере ЖКХ (22,3%), транспортное (16,1%) и медицинское (9,2%) обслуживание.

При этом на услуги бытового характера за 11 месяцев потратили 90,1 млрд рублей, что на 8,8% выше прошлогоднего показателя. Востребованными были работы по ремонту машин и оборудования (41,9%), по обновлению и строительству жилья, а также других построек (26,6%), парикмахерские и косметические услуги (11,3%).

Ранее стало известно, что красная икра в Ростовской области за год подорожала почти в 1,5 раза.