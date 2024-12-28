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Два омских спектакля могут получить «Золотую Маску»

На победу в национальной театральной премии претендуют «Деньги для Марии» и «Преступление и наказание».

Источник: Комсомольская правда

Постановки двух омских театров могут стать номинантами национальной премии «Золотая маска». В ней участвуют спектакли театрального сезона 2023−2024. На участие в 31-м фестивале отобраны два претендента: постановка «Деньги для Марии» от театра «Галерка» и «Преступление и наказание», которую поставили в ТЮЗе.

Первый поставлен режиссером «Галерки» Владимиром Витько по произведениям Валентина Распутина. Второй — переосмысление бессмертного романа Достоевского режиссером Дмитрием Акимовым.

Прежде чем претендовать на получение премии, омичам предстоит пройти еще один конкурсный этап. Финальный список будет опубликован на сайте «Золотой Маски» к апрелю 2025 года.