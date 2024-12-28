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Калининградцев призвали не верить фейкам от мошенников

В связи с участившимися случаями мошенничества с использованием подменных телефонных номеров, Пограничное управление ФСБ России напоминает жителям Калининградской области о необходимости проявлять бдительность, поскольку зачастую мошенники представляются сотрудниками органов безопасности или правоохранительных органов и убеждают потенциальных жертв перевести деньги на «безопасный счет» (таких не существует) или срочно обналичить их.

Злоумышленники используют фотографии «служебных удостоверений» и копии документов, якобы обязывающих граждан оказать содействие следственным органам. Сотрудники ФСБ России никогда не используют мессенджеры и не присылают копии документов для связи с гражданами.

Телефоны доверия общественных приемных органов безопасности используются только для приема информации от граждан и организаций. При получении подозрительных звонков или сообщений от родственников, друзей, знакомых или коллег, следует проверить информацию и убедиться, что они не пытаются обмануть. Специальные службы недружественных государств используют различные методы для вовлечения граждан России в противоправную деятельность, включая шантаж, обман и подкуп.

ФСБ