Калининградцев призвали не верить фейкам от мошенников

Злоумышленники используют фотографии «служебных удостоверений» и копии документов, якобы обязывающих граждан оказать содействие следственным органам. Сотрудники ФСБ России никогда не используют мессенджеры и не присылают копии документов для связи с гражданами.
Телефоны доверия общественных приемных органов безопасности используются только для приема информации от граждан и организаций. При получении подозрительных звонков или сообщений от родственников, друзей, знакомых или коллег, следует проверить информацию и убедиться, что они не пытаются обмануть. Специальные службы недружественных государств используют различные методы для вовлечения граждан России в противоправную деятельность, включая шантаж, обман и подкуп.