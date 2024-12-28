Калининградцев призвали не верить фейкам от мошенников

Телефоны доверия общественных приемных органов безопасности используются только для приема информации от граждан и организаций. При получении подозрительных звонков или сообщений от родственников, друзей, знакомых или коллег, следует проверить информацию и убедиться, что они не пытаются обмануть. Специальные службы недружественных государств используют различные методы для вовлечения граждан России в противоправную деятельность, включая шантаж, обман и подкуп.