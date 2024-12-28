В Петербурге разрешили запускать салюты в каждом районе города

В Кировском районе доступен Канонерский остров, сквер северо-западнее дома № 7 литера А. Также Комсомольский сквер на Зенитчиков между проспектом Стачек и Краснопутиловской. В Колпинском районе разрешили салют на береге парка Культуры и Отдыха, на острове Чухонка на территории парка «Зима-Лето», в Металлострое на улице Богайчука, на стадионе «Парус» в поселке Понтонный.