В Петербурге разрешили запускать салюты в каждом районе города

В Адмиралтейском районе выделили одно место — это земельный участок 1 на улице Шкапина, кадастровый номер: 78:32:0008003:19. В Василеостровском районе для данного мероприятия доступна Морская набережная за гостиницей «Прибалтийская». Также доступна улица Кораблестроителей, 14, литера А, и парк «Декабристов».
В Выборгском районе салют можно запускать на территории, прилегающей к Нижнему Большому Суздальскому озеру между Суздальским шоссе и рекой Старожиловкой. В Калининском районе фейерверк можно устроить на площадке напротив дома 108, корпус 1 по проспекту Луначарского.
В Кировском районе доступен Канонерский остров, сквер северо-западнее дома № 7 литера А. Также Комсомольский сквер на Зенитчиков между проспектом Стачек и Краснопутиловской. В Колпинском районе разрешили салют на береге парка Культуры и Отдыха, на острове Чухонка на территории парка «Зима-Лето», в Металлострое на улице Богайчука, на стадионе «Парус» в поселке Понтонный.
В Красносельском районе доступна площадка у фонтанного комплекса в 70 метрах от Петергофского шоссе и 160 метрах от улицы Доблести в Южно-Приморском парке. Также в парке 300-летия образования Красного Села, на улице Освобождения напротив 25 дома.
В Красногвардейском районе салют разрешен в парках «Малиновка», «Полюстровский» и «Заневский». В Кронштадтском районе на земельном участке на улице Литке, 10.
Курортный район разрешил два пляжа использовать под фейерверки — Дубковский и Золотой. В Московском районе доступен парк Авиаторов на Кубинской, 21 А, и Пулковский парк на Московском шоссе, 1.
В Невском районе можно устраивать салют в парке Строителей между домами 14 и 20 по Искровскому, на Брандмейстерском бульваре от Шлиссельбургского проспекта до Рыбацкого проспекта. В Петроградском районе на Центральной аллее Приморского парка Победы.
В Приморском районе салют разрешили в парке «Озеро Долгое» вдоль Ольховой улицы, между Маршала Новикова и проспектом Королева. Во Фрунзенском районе в парке Героев-Пожарных на Южном шоссе, 55, и в сквере Воинов-Освободителей. В Центральном районе для фейерверков доступен Сад на Неве на Смольной набережной, 12.