Детский сад на 150 мест за полмиллиарда построят в Алуште

В распоряжении говорится, что единственным подрядчиком по государственному контракту, направленному на завершение строительно-монтажных работ по созданию дошкольной образовательной организации на 150 мест, будет определено Общество с ограниченной ответственностью «СК “ПКФ КОНСТРАКШН”. Завершить работы намерены до 31 мая 2027 года.