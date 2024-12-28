Детский сад на 150 мест за полмиллиарда построят в Алуште

В селе Изобильное, расположенном недалеко от Алушты, планируется строительство нового детского сада. Как сообщает «Крымское информационное агентство», стоимость проекта оценивается более чем в 500 миллионов рублей.
На официальном портале правительства Республики Крым было опубликовано распоряжение главы Крыма Сергея Аксенова о выборе подрядчика для выполнения работ.
В распоряжении говорится, что единственным подрядчиком по государственному контракту, направленному на завершение строительно-монтажных работ по созданию дошкольной образовательной организации на 150 мест, будет определено Общество с ограниченной ответственностью «СК “ПКФ КОНСТРАКШН”. Завершить работы намерены до 31 мая 2027 года.