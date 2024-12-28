В Башкирии школьники отдохнут 14 дней

В Башкирии школьники уходят на зимние каникулы. Как рассказал министр образования республики Ильдар Мавлетбердин, дети отдохнут 14 дней перед самой длинной третей четвертью в году.
Каникулы у школьников официально начинаются с 30 декабря. Они продлятся до 12 января, а уже в понедельник, 13-го числа они вернутся за парты.
Мавлетбердин добавил, что с 20 по 27 декабря во всех образовательных учреждениях Башкирии прошли новогодние утренники.
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