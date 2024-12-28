Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии школьники отдохнут 14 дней

Школьные зимние каникулы в Башкирии продлятся 14 дней.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии школьники уходят на зимние каникулы. Как рассказал министр образования республики Ильдар Мавлетбердин, дети отдохнут 14 дней перед самой длинной третей четвертью в году.

Каникулы у школьников официально начинаются с 30 декабря. Они продлятся до 12 января, а уже в понедельник, 13-го числа они вернутся за парты.

Мавлетбердин добавил, что с 20 по 27 декабря во всех образовательных учреждениях Башкирии прошли новогодние утренники.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.