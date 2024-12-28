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В Казани ресторан Дали выставили на продажу за 45 миллионов рублей

Это связано с планами владельца на новый проект.

Источник: Комсомольская правда

В Казани ресторан Дали выставили на продажу за 45 миллионов рублей. Это связано с планами владельца на новый проект. Утверждается, если ресторан не будет продан в оговоренные сроки, то его стоимость увеличат или заведение снимут с продажи.

Напомним, две недели назад в Казани закрыли ресторан «Дали» из-за кишечной палочки. Ее обнаружили в образцах смывов. Недавно владелец заведения сообщил, что из-за этого понес ущерб в размере 12 миллионов рублей, а сотрудники заведения остались без зарплаты. Период временного закрытия выпал на сезон корпоративов.