В Казани ресторан Дали выставили на продажу за 45 миллионов рублей. Это связано с планами владельца на новый проект. Утверждается, если ресторан не будет продан в оговоренные сроки, то его стоимость увеличат или заведение снимут с продажи.
Напомним, две недели назад в Казани закрыли ресторан «Дали» из-за кишечной палочки. Ее обнаружили в образцах смывов. Недавно владелец заведения сообщил, что из-за этого понес ущерб в размере 12 миллионов рублей, а сотрудники заведения остались без зарплаты. Период временного закрытия выпал на сезон корпоративов.