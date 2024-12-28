В Ростове-на-Дону завершили рекультивацию полигона ТБО

В северо-западной промышленной зоне Ростова-на-Дону завершили работы по рекультивации мусорного полигона. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Свалка перестала существовать. Работы по рекультивации окончены. Сейчас идет очистка прилегающей территории и демонтаж строительного городка, — написал Алексей Логвиненко.
По словам сити-менеджера, территорию «накрыли» защитным экраном толщиной в метр. Также были смонтированы системы дегазации, сбора и очистки фильтратов. Оборудование запущено, установки уже выводят наружу испарения и влагу. На поверхности ведется мониторинг состояния воздуха.
— По прогнозам специалистов, свалка будет выделять газ до 10 лет. После завершения «брожения», полигон потеряет часть «веса», немного осядет и на его поверхности можно будет создать какой-нибудь полезный объект, — добавил Алексей Логвиненко.
За два года на территории полигона привели в порядок 56,8 га, где с 1970-х годов скопилось более 8,5 млн тонн бытовых и строительных отходов. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Экология». Весь мусор, собираемый в городе, теперь вывозится на специальный комплекс в Мясниковском районе.