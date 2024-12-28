В Ростове-на-Дону завершили рекультивацию полигона ТБО

За два года на территории полигона привели в порядок 56,8 га, где с 1970-х годов скопилось более 8,5 млн тонн бытовых и строительных отходов. Работы выполнили в рамках нацпроекта «Экология». Весь мусор, собираемый в городе, теперь вывозится на специальный комплекс в Мясниковском районе.