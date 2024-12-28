В омском «Авангарде» рассказали, сколько заплатили за Кожевникова

Накануне в омском хоккейном клубе сообщили о пополнении в рядах «Омских крыльев». Из «Спартака» в команду перешел форвард Кирилл Кожевников. Взамен «Спартак» получил денежную компенсацию за игрока.
Как сообщили в пресс-службе «ястребов» клуб приобрел права на хоккеиста за чисто символическую цену в одну тысячу рублей. С игроком заключен контракт ВХЛ до конца сезона.
В этом сезоне в системе ВХЛ Кожевников провел 29 матчей за «Химик» (фарм-клуб «Спартака»), набрав 9 (5+4) очков при показателе полезности +3. За 4 матча в КХЛ очков не набрал.