Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В праздничные дни коммунальщики в Самаре будут работать круглосуточно

Самарцам рассказали, как сообщить о проблемах с водопроводом и канализацией в выходные дни.

Источник: Комсомольская правда

Завершается длинная предновогодняя рабочая неделя, и после этого многие самарцы уйдут на длинные выходные, связанные с празднованием Нового года и Рождества. Но сотни людей в силу специфики своих профессий останутся на рабочих местах, и в их числе — коммунальщики.

— Сотрудники технического блока «РКС-Самара» работают в выходные и праздничные дни, — рассказали в пресс-службе компании и уточнили, что в Самаре будут круглосуточно добывать и очищать воду, собирать и очищать стоки.

Круглосуточно будут работать диспетчерская служба, аварийные бригады, чтобы следить за состоянием водопроводных сетей и канализации, оперативно устранять порывы. Сообщить об аварийных ситуациях самарцы могут по телефонам диспетчерской 8 (846) 334−75−12, 207−87−87, или можно написать в телеграм по номеру 8−917−013−70−07.

ЖКХ