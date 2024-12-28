В праздничные дни коммунальщики в Самаре будут работать круглосуточно

Завершается длинная предновогодняя рабочая неделя, и после этого многие самарцы уйдут на длинные выходные, связанные с празднованием Нового года и Рождества. Но сотни людей в силу специфики своих профессий останутся на рабочих местах, и в их числе — коммунальщики.