В праздничные дни коммунальщики в Самаре будут работать круглосуточно

Завершается длинная предновогодняя рабочая неделя, и после этого многие самарцы уйдут на длинные выходные, связанные с празднованием Нового года и Рождества. Но сотни людей в силу специфики своих профессий останутся на рабочих местах, и в их числе — коммунальщики.
— Сотрудники технического блока «РКС-Самара» работают в выходные и праздничные дни, — рассказали в пресс-службе компании и уточнили, что в Самаре будут круглосуточно добывать и очищать воду, собирать и очищать стоки.
Круглосуточно будут работать диспетчерская служба, аварийные бригады, чтобы следить за состоянием водопроводных сетей и канализации, оперативно устранять порывы. Сообщить об аварийных ситуациях самарцы могут по телефонам диспетчерской