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Белорусам рассказали, с какими изменениями будет ходить транспорт в Минске 1 января

В связи с прогнозируемым снижением пассажиропотока 1 января 2025 года в Минске будет временно изменено расписание работы общественного транспорта, сообщили БЕЛТА в государственном предприятии «Минсктранс».

Источник: БЕЛТА

Так, с 6.00 до 10.00 в первый день нового года не будут курсировать автобусы № 60 и № 194С, троллейбусы № 47 и № 51, трамвай № 4. До полудня не будут ходить автобусы маршрутов № 51 и № 71, а также троллейбус № 60. Маршрут автобуса № 119С не будет работать с 8.00 до 11.00.

Некоторые маршруты будут полностью приостановлены. Это коснется автобусов №№ 66, 79, 94С.

На отдельных маршрутах будут отменены некоторые рейсы. Речь идет о троллейбусе № 40а, а также автобусах №№ 61, 105д, 178Э и 170С.

В «Минсктрансе» добавили, что на популярных автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах с утра 1 января уменьшится количество подвижного состава, и это может сказаться на интервалах движения с 6.00 до 14.00.