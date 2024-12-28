Белорусам рассказали, с какими изменениями будет ходить транспорт в Минске 1 января

Так, с 6.00 до 10.00 в первый день нового года не будут курсировать автобусы № 60 и № 194С, троллейбусы № 47 и № 51, трамвай № 4. До полудня не будут ходить автобусы маршрутов № 51 и № 71, а также троллейбус № 60. Маршрут автобуса № 119С не будет работать с 8.00 до 11.00.
Некоторые маршруты будут полностью приостановлены. Это коснется автобусов №№ 66, 79, 94С.
На отдельных маршрутах будут отменены некоторые рейсы. Речь идет о троллейбусе № 40а, а также автобусах №№ 61, 105д, 178Э и 170С.
В «Минсктрансе» добавили, что на популярных автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах с утра 1 января уменьшится количество подвижного состава, и это может сказаться на интервалах движения с 6.00 до 14.00.