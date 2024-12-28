Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При установке НТО в Пермском крае теперь будут учитывать риск терактов

В регионе усилят меры безопасности в отношении НТО.

Источник: Комсомольская правда

В Пермском крае установили новые меры антитеррористической защищенности и усиления общественной безопасности при размещении нестационарных торговых объектов (НТО). Это следует из указа Губернатор Прикамья Дмитрия Махонина.

Согласно документу, размещать и эксплуатировать НТО можно только на расстоянии не менее 15 метров от мест массового пребывания людей или на полностью огороженной территории с металлодетекторами на входе. Объект и его территория в радиусе 15 метров должны быть охраняемыми.

«Изменить местоположение павильонов, размещенных до вступления в силу указа, необходимо в течение трех месяцев после согласования с уполномоченными органами с учетом приложенного к документу порядка размещения НТО», — написано в документе.

Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования (документ опубликован 25 декабря 2024 года).