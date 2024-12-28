При установке НТО в Пермском крае теперь будут учитывать риск терактов

Согласно документу, размещать и эксплуатировать НТО можно только на расстоянии не менее 15 метров от мест массового пребывания людей или на полностью огороженной территории с металлодетекторами на входе. Объект и его территория в радиусе 15 метров должны быть охраняемыми.