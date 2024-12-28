В новую адресную программу ГАТИ до 2029 года включили более 3 тыс. объектов

В частности, в планы на пятилетие вошло около 900 объектов на благоустройство территорий, выросло и количество работ на инженерных сетях — их в программе более 1100. Для сохранения объектов культурного наследия запланирована реставрация порядка 100 зданий, для улучшения состояния многоквартирных домов проведут около 600 различных работ. Также в ближайшие пять лет планируется отремонтировать более 100 дорог и трамвайных путей.