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В Арктике 56−45 млн лет назад был тропический климат

По мнению сотрудников геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, жаркая погода сопровождалась формированием в Арктическом океане карбонатных структур, похожих на коралловые рифы.

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова вместе с коллегами из США и Великобритании выявили признаки тропического климата в Арктике в период эоцена. Жаркая погода сопровождалась формированием в Арктическом океане карбонатных структур, похожих на коралловые рифы, сообщила пресс-служба университета.

«Ученые сделали вывод, что в Арктике в эоцене (56−45 млн лет назад) был тропический климат, который сменился резким похолоданием. Данная работа имеет важное значение для понимания истории климата всей Земли», — говорится в сообщении.

Авторы работы обнаружили недалеко от Северного полюса (на поднятии Менделеева) разнообразные по форме карбонатные постройки, похожие на коралловые рифы, относящиеся к эоцену. Сегодня такие структуры встречаются в экваториальных и тропических регионах. По мнению авторов, период тропического климата в Арктике начался и завершился быстро.

«По итогам исследований предлагается создать специальный новый международный научный проект по изучению резких климатических изменений в Арктике за последние 56 млн лет», — отметил профессор геологического факультета МГУ Анатолий Никишин, чьи слова приводятся в сообщении.

Выводы ученых опубликованы в журнале Gondwana Research.