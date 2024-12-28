В Арктике 56−45 млн лет назад был тропический климат

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Сотрудники геологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова вместе с коллегами из США и Великобритании выявили признаки тропического климата в Арктике в период эоцена. Жаркая погода сопровождалась формированием в Арктическом океане карбонатных структур, похожих на коралловые рифы, сообщила пресс-служба университета.
«Ученые сделали вывод, что в Арктике в эоцене (56−45 млн лет назад) был тропический климат, который сменился резким похолоданием. Данная работа имеет важное значение для понимания истории климата всей Земли», — говорится в сообщении.
Авторы работы обнаружили недалеко от Северного полюса (на поднятии Менделеева) разнообразные по форме карбонатные постройки, похожие на коралловые рифы, относящиеся к эоцену. Сегодня такие структуры встречаются в экваториальных и тропических регионах. По мнению авторов, период тропического климата в Арктике начался и завершился быстро.
«По итогам исследований предлагается создать специальный новый международный научный проект по изучению резких климатических изменений в Арктике за последние 56 млн лет», — отметил профессор геологического факультета МГУ Анатолий Никишин, чьи слова приводятся в сообщении.
Выводы ученых опубликованы в журнале Gondwana Research.