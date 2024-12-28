В Арктике 56−45 млн лет назад был тропический климат

Авторы работы обнаружили недалеко от Северного полюса (на поднятии Менделеева) разнообразные по форме карбонатные постройки, похожие на коралловые рифы, относящиеся к эоцену. Сегодня такие структуры встречаются в экваториальных и тропических регионах. По мнению авторов, период тропического климата в Арктике начался и завершился быстро.