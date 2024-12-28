С 3 января запустят дополнительные электрички, соединяющие Казань с Йошкар-Олой и Бурундуками

По маршруту Казань — Бурундуки электричка № 6755 отправится с городской станции в 6:27 и прибудет в пункт назначения в 10:20. В обратном направлении пассажиры могут уехать на составе № 6765 в 16:40. В столице РТ он окажется в 20:30.