С 3 января запустят дополнительные электрички, соединяющие Казань с Йошкар-Олой и Бурундуками

С 3 января будут назначены дополнительные пригородные поезда, соединяющие столицу Татарстана с Йошкар-Олой и Бурундуками.
Так, назначаются составы № 6485 Казань — Йошкар-Ола (отправление в 6:46, прибытие в 9:55) и № 6484 Йошкар-Ола — Казань (отправление в 17:45, прибытие в 20:50).
По маршруту Казань — Бурундуки электричка № 6755 отправится с городской станции в 6:27 и прибудет в пункт назначения в 10:20. В обратном направлении пассажиры могут уехать на составе № 6765 в 16:40. В столице РТ он окажется в 20:30.
Дополнительные поезда будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».