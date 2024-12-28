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С 3 января запустят дополнительные электрички, соединяющие Казань с Йошкар-Олой и Бурундуками

Они будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям.

Источник: Город Казань.KZN.RU

С 3 января будут назначены дополнительные пригородные поезда, соединяющие столицу Татарстана с Йошкар-Олой и Бурундуками.

Так, назначаются составы № 6485 Казань — Йошкар-Ола (отправление в 6:46, прибытие в 9:55) и № 6484 Йошкар-Ола — Казань (отправление в 17:45, прибытие в 20:50).

По маршруту Казань — Бурундуки электричка № 6755 отправится с городской станции в 6:27 и прибудет в пункт назначения в 10:20. В обратном направлении пассажиры могут уехать на составе № 6765 в 16:40. В столице РТ он окажется в 20:30.

Дополнительные поезда будут курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям, сообщили в пресс-службе АО «Содружество».

Подробную информацию по всем маршрутам можно узнать по телефону: +7 (937)625−04−33 (звонки принимаются круглосуточно), на сайте пригородной пассажирской компании или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».